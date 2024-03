Im September wird in Thüringen gewählt, die AfD ist in mehreren Umfragen mit Abstand stärkste Kraft. Für eine Regierungsbildung könnte das problematisch werden.

Die AfD bleibt in Thüringen einer weiteren Umfrage zufolge stärkste Kraft. Die Partei kommt in der am Dienstagabend veröffentlichten Insa-Erhebung für die Funke-Medien auf 31 Prozent. Damit bleibt die Partei auf dem Niveau einer vorangegangenen Insa-Umfrage vom Januar. Die CDU erreicht mit 21 Prozent bei einem Plus von einem Prozentpunkt den zweiten Platz.