Vom Wahlkreisbüro des Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel in Merseburg ist es nur ein Katzensprung zur Kliaplatte. Quasi vor seiner Haustür spielte sich am 29. Mai 2021 das ab, was Björn Höcke am Dienstag seine erste Verurteilung eingebracht hat (lesen Sie hier mehr zum Urteil). Höcke redete bei einer AfD-Kundgebung, und Sebastian Striegel ging das buchstäblich nahe: Er zeigte Höcke an und brachte den Stein ins Rollen.