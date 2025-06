Caine sprach davon, dass alle drei Standorte "schwere Schäden und Zerstörung" erlitten hätten. Es sei allerdings noch zu früh, um ein Urteil treffen zu können, ob der Iran jetzt noch über nukleare Kapazitäten verfügt. Ähnlich wie Caine äußerte sich auch US-Vizepräsident JD Vance. "Ich möchte hier nicht auf sensible Geheimdienstinformationen eingehen, aber wir wissen, dass wir das iranische Atomprogramm in der vergangenen Nacht erheblich zurückgeworfen haben, um Jahre oder darüber hinaus", sagte Vance am Sonntag dem Fernsehsender ABC.

IAEA: Keine Strahlung ausgetreten

Nach dem Angriff der USA veröffentlichte das Unternehmen Maxar neue Satellitenaufnahmen. Auf den Bildern sind unter anderem sechs Löcher in der Nähe der Anlage zu sehen, die mutmaßlich die Stellen zeigen, an denen die USA die bunkerbrechenden Bomben des Typs GBU-57 abgeworfen hatten.

Der "New York Times" zufolge kann sich die GBU-57 rund 60 Meter tief in den Untergrund bohren, um dort ihre bis zu 2,3 Tonnen schwere Sprengstoffladung zu zünden. Weil die Atomanlage Fordo tief unter der Erdoberfläche liege, sei das US-Militär zu dem Schluss gekommen, dass mehrere, jeweils an der gleichen Stelle einschlagende Bomben nötig wären, um den schwer gesicherten Komplex zu zerstören. Die Zeitung zitierte Schätzungen, wonach sich die Anlage in der Nähe der Stadt Ghom womöglich 80 bis 110 Meter unter der Oberfläche befinden soll. Wie tief sie tatsächlich liegt, ist unklar.