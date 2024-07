Aktualisiert am 01.07.2024 - 14:01 Uhr

AfD-Parteichefin Alice Weidel hat die Debatte um den Prozess gegen Björn Höcke wegen Volksverhetzung als "Kinderkacke" bezeichnet. In einem ARD-Interview auf dem AfD-Parteitag in Essen sagte sie: "Da so einen Aufriss um diese Themen zu machen: Wir haben doch ganz andere Probleme. Das ist für mich wirklich Kinderkacke, muss ich Ihnen sagen."