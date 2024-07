Die AfD baut weiter an ihrer neuen Fraktion im EU-Parlament. Das berichtet die "Bild". Demnach soll der Österreicher Dietmar Holzfeind das Amt des Generalsekretärs übernehmen. Holzfeind ist Mitglied der rechtspopulistischen FPÖ aus Österreich und war für sie zuletzt stellvertretender Generalsekretär in der Rechtsaußen-Fraktion "Identität und Demokratie" (ID). Die FPÖ hat die ID verlassen und gehört nun der am Montag gegründeten Fraktion "Patrioten für Europa" an.