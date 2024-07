In den vergangenen Wochen war in den Unionsparteien eine Diskussion darüber entstanden, ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter den Schutzstatus zu entziehen. So hatte der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, der "Welt" gesagt, diese Männer "sollten in Deutschland gar keinen Schutzanspruch haben, sondern ihr Land verteidigen".