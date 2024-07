Christian von Boetticher will in den Bundestag

Eine Affäre mit einer 16-Jährigen stoppte seinen politischen Aufstieg 2011 jäh. Nun will Christian von Boetticher wieder in die Politik.

Christian von Boetticher plant seine Rückkehr in die Politik. Der 53-Jährige will für die CDU im nächsten Jahr in den Bundestag einziehen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach will er im Wahlkreis Pinneberg antreten.