Das Bündnis Sahra Wagenknecht steht in einer neuen Umfrage nur noch ein Prozentpunkt hinter den Grünen. Auch die AfD kann sich freuen.

Eine neue Umfrage zeigt, wie das politische Kräfteverhältnis in Deutschland ab dem nächsten Jahr aussehen könnte. Ein Drittel aller Sitze im Bundestag werden demnach von Abgeordneten populistischer Parteien besetzt. Am BSW und der AfD führt kaum mehr ein Weg vorbei. Das ergibt der aktuelle Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA für "Bild am Sonntag".