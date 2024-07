Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah hat Ex-US-Präsident Donald Trump als Inspiration und Vorbild bezeichnet. Er vergleiche sich auch mit dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Auf die Frage, ob er sich ein Vorbild an Trump nehme, sagte Krah in einem Interview des Lokalsenders Sachsen Fernsehen, jeder müsse seinen eigenen Weg gehen, "aber dass Trump mich ermutigt und dass es viele Dinge gibt, wo man sagen kann, jetzt machen wir's mal wie Trump, ohne Frage".

Rechte Politik zwischen Meloni undTrump

Krah mischt den Wahlkampf in Sachsen auf

Krah wurde als einer von 15 AfD-Politikern im Juni ins neue EU-Parlament gewählt. Er war auch vorher schon Abgeordneter dort. Aus der neuen AfD-Delegation wurde der Sachse aber ausgeschlossen. Er gehört auch nicht der gemeinsamen Fraktion von Rechtsaußen-Parteien im Parlament an, die die AfD gebildet hatte. Hintergrund waren unter anderem ständige Negativschlagzeilen über den Sachsen im Wahlkampf und Unzufriedenheit in der Parteispitze über teils schrille öffentliche Auftritte. In einer italienischen Zeitung hatte er relativierende Äußerungen zur nationalsozialistischen SS gemacht. Daraufhin hatten andere rechte Parteien, unter anderem Frankreichs Rassemblement National um Marine Le Pen , im EU-Parlament die AfD aus ihrer gemeinsamen Fraktion ausgeschlossen.

Giftige Schlange hält Dorf in Urlaubsland in Atem

Immer mehr Vipern : Giftige Schlange hält Dorf in Urlaubsland in Atem

Vor der Landtagswahl in Sachsen in einem Monat mischt Krah nun aber zumindest in seiner Heimat wieder voll mit, absolviert Wahlkampfauftritte und geht auch auf seinen Social-Media-Kanälen wieder in die Offensive. Für die Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel ist das, wie der "Spiegel" berichtet, kein Problem. Krahs Auftritte seien die Entscheidung seines sächsischen Landesverbandes und daher "auch vollkommen akzeptabel", heißt es demnach aus ihrem engsten Umfeld. In Sachsen lag die AfD zuletzt bei einer Infratest-Umfrage mit 30 Prozent auf Platz eins, knapp vor der CDU mit 29 Prozent.