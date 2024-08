Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder hat die Bundesregierung erneut zu einer grundlegenden Umkehr in der Migrationspolitik aufgefordert. "Dazu gehören Zurückweisungen an den Grenzen, eine grundlegende Reform des Asylrechts, Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern und die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten", sagte Söder in einem Interview der "Welt am Sonntag". Bislang verweigere sich die Bundesregierung.