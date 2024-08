Auch in der eigenen Partei bekommt Olaf Scholz mittlerweile viel Gegenwind. Ein Abgeordneter kritisiert nun öffentlich den Kanzler – und auch seinen Pressesprecher.

Insbesondere die Kommunikation zur geplanten Stationierung von US-Raketen in Deutschland sieht Schäfer kritisch. Es könne nicht sein, dass erst im Nachhinein in der Fraktion darüber diskutiert werden solle, schreibt er in einem internen Papier für eine Klausurtagung der 207 SPD-Abgeordneten, das der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vorliegt.