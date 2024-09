Alexander Dobrindt sieht CDU-Chef Friedrich Merz nicht als Kanzlerkandidat gesetzt – und kündigt eine baldige Entscheidung an. "Solange sie nicht beschlossen ist, ist sie offen", sagt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe in einem Interview mit dem "Stern". Die Frage könnte schon in diesem Monat geklärt werden, sagt der bayerische Bundestagsabgeordnete.

Merz ringt mit Söder um die Kanzlerkandidatur

Entscheidung im Spätsommer

In der Union hat in der K-Frage die CDU traditionell den Vorrang vor der kleinen Schwester aus Bayern. Auf seinen Zeitplan für die Klärung der Spitzenkandidatur angesprochen, reagierte Friedrich Merz am Montag auf einer Pressekonferenz verhalten. "Wir haben gesagt, dass wir das im Spätsommer machen und der hat ja gerade erst angefangen", sagte er auf Nachfrage von t-online.

Forderung nach der Vertrauensfrage im Parlament

Dobrindt äußert außerdem scharfe Kritik an der Politik der Ampelkoalition und macht den Bundeskanzler für die schwierige Lage nach der Landtagswahl in Thüringen verantwortlich. "Das Wahlergebnis ist, wie es ist. Es ist das Ergebnis dessen, was wir in den vergangenen Jahren an politischer Unfähigkeit in Deutschland erleben. Das Gesicht dieses Total-Desasters ist das Gesicht von Olaf Scholz", so Dobrindt.