Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat auf Instagram mit einem Selfie überrascht. Wo sie sonst vor allem Bilder ihrer Auslandsreisen und Treffen mit Amtskollegen postet, erschien am Samstag ein alter Bekannter: Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lächelte sie in die Kamera, ihren Kopf leicht an seine Schulter gelehnt. Auf einem zweiten Bild sitzt Baerbock vor Habeck, der verschmitzt in die Kamera schaut. "Tourdaten 2025 folgen", stand neben dem Bild und ein augenzwinkerndes Emoticon sowie der Hashtag "rollwithit" – eine Anspielung auf einen Song der Band Oasis.