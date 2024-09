Die Post vom Gerichtsvollzieher kam Anfang August: "Vorläufiges Zahlungsverbot" für ein Konto der AfD bei der Volksbank Berlin . Das Spendenkonto war in einem Zwangsvollstreckungsverfahren für die Partei blockiert worden. Grund dafür: Der vielleicht größte, in jedem Fall aber erfindungsreichste Gegner der AfD wartete auf Geld von der Partei.

Ruchs Zentrum legte AfD bei Flyern rein

Gericht brummte der AfD die Kosten für Ruch-Anwalt auf

Das Landgericht Köln entschied deshalb am 5. Juni, dass die AfD das Honorar von Ruchs Anwalt für den Einsatz gegen die einstweilige Verfügung übernehmen muss: 1.840,47 Euro Kosten, ein vollstreckbarer Titel. Ruch lässt das in typischer Manier des "Zentrums für Politische Schönheit" vom "Eskalationsbeauftragten Stefan Pelzer" kommentieren. In einer Stellungnahme an t-online heißt es: "Spendern der AfD sollte bewusst sein, dass ein Großteil ihrer Gelder in verlorene Prozesse gegen das 'Zentrum für Politische Schönheit' investiert wird."