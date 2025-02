Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen fordert eine härtere Gangart Deutschlands in der Migrationspolitik. Er setzt dabei auch auf Friedrich Merz.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat eine massive Steigerung der Abschiebungen von Asylbewerbern in andere EU-Staaten gemäß den Dublin-Regeln gefordert. "Wir brauchen wöchentlich volle Flugzeuge, die die Menschen dorthin bringen, wo sie in Europa bereits einen Anspruch auf ein Asylverfahren haben", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post".

Aktuell dürften die Länder maximal zwei Charterflüge im Monat für solche Rücküberstellungen nutzen. Diese Restriktionen müssten weg, sagte Wüst. "Mit anderen Worten: mehr Flüge, größere Kontingente, schnellere Verfahren." Wenn das Recht vorsehe, dass ein Mensch sein Asylverfahren in einem anderen sicheren Land in Europa durchlaufen müsse, dann müsse das umgesetzt werden.

Wüst: Merz wird für Kurswechsel sorgen

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Innenministeriums mehr als 40.000 anvisierte Überstellungen von Asylbewerbern an andere EU-Staaten nicht geklappt. Wüst sprach sich indirekt für eine härtere Gangart Deutschlands in Europa aus. Deutschland müsse mit seinen europäischen Partnern offen und ernsthaft über das Thema Abschiebungen reden.

"Das kann nicht wie bislang nur am Rande behandelt oder verschämt ausklammert werden." Vieles funktioniere nicht: der Außengrenzschutz, die Registrierung von Menschen in den Ankunftsländern und nicht zuletzt das Dublin-Verfahren. "Das können wir nicht aufs Geratewohl einfach so weiterlaufen lassen."