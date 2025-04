Philipp Türmer: Der Bundesvorsitzende der Jusos sieht in der Einigung eine "tickende Zeitbombe". (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Die Parteijugend der SPD hat sich gegen den Koalitionsvertrag mit der Union ausgesprochen. Das hat Juso-Chef Philipp Türmer in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv erklärt. Maßgeblich für die Jusos sei die Frage, "reicht das, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht, inhaltlich für eine wirklich andere Politik? Und wir müssen leider sagen: Für uns reicht es nicht".