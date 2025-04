Die SPD-Jugendorganisation in Schleswig-Holstein hat sich deutlich gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Sie fordert sogar eine Neuwahl der Parteispitze.

Die Jusos in Schleswig-Holstein haben sich bei einer außerordentlichen Landeskonferenz in Rendsburg gegen den Koalitionsvertrag der Bundesregierung ausgesprochen. Das teilte die Landesgeschäftsführerin Rebecca Schriever am Samstag mit.