Der parteiinterne Kampf beim BSW um die Führung in Thüringen hält an. Die Gründerin des Bündnisses, Sahra Wagenknecht , hat jetzt den Druck auf die bisherige Landeschefin Katja Wolf erhöht. Sie sei über eine erneute Kandidatur von Wolf und dem Co-Vorsitzenden Steffen Schütz "erstaunt", sagte sie dem Magazin "Stern".

Wagenknecht kritisiert, dass Wolf Ministerin ist und dennoch den Parteivorsitz wolle. "Ich war davon ausgegangen, dass es in Thüringen längst Konsens war, Partei- und Regierungsamt zu trennen, was ja auch sinnvoll ist", erklärte Wagenknecht dem Magazin.

Wolf ist Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, Schütz ist Infrastrukturminister in der Regierung von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt. Beide kandidieren auch wieder für ihre Parteiämter, allerdings gibt es Gegenkandidaten. Die Landtagsabgeordnete Anke Wirsing tritt ebenfalls an, sie gilt als Wagenknecht nahestehend. Aus dem Umfeld der Bundesvorsitzenden gibt es auch Unterstützung für weitere Kandidaten.

Wolf verteidigt Kandidatur

Zwischen dem Thüringer BSW und dem Vorstand in Berlin gibt es schon seit Langem Spannungen, obwohl Wolf und Schütz die Partei in eine Landesregierung gebracht haben. Wagenknecht hatte sich wiederholt in Koalitionsverhandlungen eingemischt. Vor dem jetzt anstehenden Landesparteitag wehrt sich Wolf über die Einflussnahme aus Berlin. "Das, was mich persönlich ein kleines bisschen irritiert hat, war, dass der Generalsekretär der Partei eine sehr deutliche Positionierung vornimmt, bevor nur ansatzweise alle Kandidaturen klar sind", sagte Wolf. Sie habe bereits mit Leye darüber gesprochen. "Ich finde, das ist weder politisch noch demokratisch ein wirklich guter Stil."