Nach dem verpassten Einzug in den Bundestag stellen sich die Liberalen neu auf. Auf Vorschlag des frisch gewählten Parteichefs wird Nicole Büttner neue FDP-Generalsekretärin.

Die Unternehmerin Nicole Büttner ist neue Generalsekretärin der FDP . Die 40-Jährige erhielt auf dem Bundesparteitag in Berlin mit 491 der abgegebenen Stimmen (80 Prozent) die nötige Unterstützung.

Büttner ist seit 20 Jahren Mitglied der FDP und stand bisher nicht im bundespolitischen Rampenlicht. Sie ist Geschäftsführerin des Berliner KI-Unternehmens Merantix Momentum. Zudem gehört sie dem Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups an.

Dürr ist neuer Parteichef

Der neue Parteivorsitzende Christian Dürr hatte Büttner für das Amt vorgeschlagen. Sie übernimmt damit diese Aufgabe statt des früheren Justizministers Marco Buschmann. Er hatte sich politisch zurückgezogen, nachdem die FDP mit 4,3 Prozent der Wählerstimmen am Wiedereinzug in den Bundestag gescheitert war.

Der 48-jährige Niedersachse Dürr kündigte vor seiner Wahl an, dass er ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten und eine Parteireform vornehmen lassen wolle. Er rief die Liberalen auf, an ihren Grundüberzeugungen festzuhalten und nicht nach rechts zu rücken.

Lindner trat nach mehr als elf Jahren an der Parteispitze nicht mehr an. Er zog damit die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl. Mit 4,3 Prozent hatte die Partei die Rückkehr in den Bundestag deutlich verpasst.