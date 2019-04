Umstrittene Wahlkampfspenden

AfD muss über 400.000 Euro Strafe zahlen

16.04.2019

Die AfD muss über 400.000 Euro Strafe zahlen. Grund dafür sind illegale Wahlkampf-Spenden vor einer Landtagswahl. Die Strafe ist drei Mal so hoch wie die unrechtmäßigen Zuwendungen.

Die Alternative für Deutschland muss wegen unrechtmäßiger Wahlkampfspenden ein Bußgeld von über 400.000 Euro Strafe zahlen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur afp wurde die Strafe bestätigt.

Das zuständige Kontrollreferat sanktionierte damit zwei Werbekampagnen, mit denen AfD-Chef Jörg Meuthen und sein Parteifreund Guido Reil im Wahlkampf unterstützt wurden.







Die Summe der Strafzahlung entspricht dem Bericht zufolge dem dreifachen Wert der zu Unrecht angenommen Zuwendungen. So sieht es der Gesetzgeber vor. In beiden Fällen geht es um Werbekampagnen der Schweizer PR-Agentur Goal AG. Mit der einen wurde der Landtagswahlkampf von AfD-Chef Meuthen 2016 in Baden-Württemberg unterstützt, mit der anderen der Landtagswahlswahlkampf von Reil im Frühjahr 2017 in NRW.

