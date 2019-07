Nach langem Streit

Schiedsgericht entscheidet: SPD darf Sarrazin ausschließen

11.07.2019, 11:34 Uhr | dpa, nhr

Nach polarisierenden Äußerungen über den Islam wollte die SPD Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Zunächst war das misslungen – nun ist der Weg frei.

Die SPD darf den wegen seiner islamkritischen Thesen umstrittenen früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Die Schiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf habe der Partei mitgeteilt, dass dem Antrag stattgegeben werde, erklärte Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag.







Sarrazin hatte als Autor polarisierende Aussagen über Migranten in Deutschland getätigt, was in seiner Partei für Unmut sorgte. Bereits zwei Mal hatte die Partei versucht, Sarrazin auszuschließen.