Nicht für deutsche Wirtschaft

FDP-Chef Lindner schließt Steuererhöhungen aus

09.05.2021, 08:23 Uhr | dpa

Christian Lindner bei einem Pressestatement in Berlin: Sollte die FDP in der kommenden Bundesregierung eintreten, will er die Steuern nicht für deutsche Unternehmen erhöhen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)