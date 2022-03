"Gute Arbeit"

Außenministerin Baerbock gewinnt deutlich an Zustimmung

25.03.2022, 12:07 Uhr | dpa

In Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine konnte sich vor allem eine Politikerin der Bundesregierung profilieren: Außenministerin Baerbock. Einer anderen wird hingegen ein "Totalausfall" bescheinigt.

Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben zu einer veränderten Wahrnehmung der Mitglieder des Kabinetts von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geführt. Vor allem Außenministerin Annalena Baerbock, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aktuell besonders gefordert ist, hat laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach aus Sicht der Bürger deutlich an Profil gewonnen.

Wie aus den Ergebnissen einer Anfang dieser Woche abgeschlossenen Befragung hervorgeht, haben inzwischen 46 Prozent der mehr als 1.000 Befragten den Eindruck, die Grünen-Politikerin leiste an der Spitze des Auswärtigen Amtes "gute Arbeit". Damit hat sich dieser Wert seit der zurückliegenden Befragung im Januar verdoppelt.

Wie die Ergebnisse der Umfrage im Auftrag des Zentrums für Strategie und Höhere Führung zeigen, sank gleichzeitig das Vertrauen in zwei Kabinettsmitglieder, die schon vor ihrem Eintritt in die Regierung sehr prominent waren. Finanzminister Christian Lindner (FPD) bescheinigen demnach aktuell 29 Prozent der Bürger "gute Arbeit". Im Januar waren es noch 41 Prozent. Der Wert für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der stark in die Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingebunden ist, sank von 62 Prozent auf 46 Prozent.

Etliche Bürger kennen Faeser und Lambrecht nicht

Der Anteil der Befragten, die finden, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gute Arbeit leistet, blieb mit 42 Prozent stabil. Leichte Zuwächse auf niedrigem Niveau gab es für zwei SPD-Politikerinnen: Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Allerdings gaben etliche Bürger an, die beiden gar nicht zu kennen.

Von denen, die wissen, wer Faeser ist, bescheinigten ihr 17 Prozent "gute Arbeit" – zwei Prozentpunkte mehr als im Januar. Über Lambrecht sagten dies 16 Prozent derjenigen, die sie kennen (Januar 13 Prozent).

"Der aktuelle Sicherheitsreport zeigt, wer in der aktuellen Situation die starke Persönlichkeit ist: Annalena Baerbock", sagte der Leiter des Zentrums für Strategie und Höhere Führung, Klaus Schweinsberg. "Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hingegen ist aus Sicht der Deutschen ein Totalausfall."