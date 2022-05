Boris Becker: So waren die ersten Tage in Haft

Transferstreit zwischen Bundesligisten bahnt sich an

EZB-Direktorin stellt Zinswende in Aussicht

Koalitionsklausur auf Schloss Meseberg Scholz jetzt live: "Putin hat sich vollständig verrechnet" Von t-online , dpa Aktualisiert am 04.05.2022 - 12:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Live aus Schloss Meseberg: Zwei Tage lang kam die Bundesregierung zu einer Klausurtagung zusammen. Hauptthema war der Ukraine-Krieg. (Quelle: Reuters)

Klausurtagung beendet: Scholz, Habeck und Lindner teilen mit, was auf Schloss Meseberg besprochen wurde. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live.

Auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin ist die zweitägige Klausurtagung der Bundesregierung beendet. Vertreter der drei Ampelparteien – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) – teilen nun die Ergebnisse mit.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live oben im Video oder lesen Sie hier wichtige Aussagen nach.

Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Zentrum der Klausur des Bundeskabinetts gestanden. Im Anschluss sicherte Scholz der Ukraine am Mittwoch in Meseberg bei Berlin auch weitere militärische Unterstützung zu.

"Putin hat sich vollständig verrechnet"

Sorgfältig seien die Fragen diskutiert worden, die aus der Zeitenwende herrührten, sagte Scholz. Klar sei, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin vollständig verrechnet habe mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. So habe der Krieg etwa zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der Nato geführt. Die demokratischen Partner lieferten Rüstungsgüter in die Ukraine und gäben große finanzielle Unterstützung. "Auch Deutschland beteiligt sich daran unverändert und wird das auch weiter tun mit immer den Entscheidungen, die jeweils zu dem Zeitpunkt richtig und angemessen sind", sagte Scholz.

Das von der EU-Kommission geplante Embargo auf russisches Öl hat laut Wirtschaftsminister Robert Habeck für Deutschland ausreichende Übergangsfristen. Dennoch könne es Probleme geben, sagt der Grünen-Politiker. "Wir können nicht garantieren, dass es nicht stockend wird, vor allem regional stocken wird", sagt er mit Blick auf Ostdeutschland. Russisches Öl wird vor allem noch in Ostdeutschland verarbeitet, besonders in Schwedt. Hier wird eine Lösung für die Raffinerie gesucht, die derzeit unter Kontrolle des russischen Rosneft-Konzerns steht. Das Embargo soll schrittweise bis zum Jahresende in Kraft treten.