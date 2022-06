Ex-FDP-Chef Martin Bangemann ist tot (✝87): "Leidenschaftlicher Liberaler"

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und EU-Kommissar Martin Bangemann (FDP) ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Nach Angaben seines fr├╝heren Pressesprechers war Bangemann in seinem Haus im franz├Âsischen D├ępartement Deux-S├Ęvres am Dienstag einem Herzinfarkt erlegen.

Der am 15. November 1934 in Wanzleben in Sachsen-Anhalt geborene Bangemann trat 1963 in die FDP ein und arbeitete als Rechtsanwalt in Baden-W├╝rttemberg. Im dritten Anlauf gelang ihm 1972 der Sprung in den Bundestag. 1974 wurde der promovierte Jurist Generalsekret├Ąr der FDP, allerdings gab er das Amt nach einem Jahr bereits wieder ab.