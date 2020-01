Neuer "Deutschlandtrend"

Grüne holen auf: Union in Umfrage noch knapp vorne

24.01.2020, 16:14 Uhr | dpa

Annalena Baerbock und Robert Habeck, die Vorsitzenden der Grünen: Mit den aktuellen Ergebnissen würden es die Grünen in die Regierung schaffen. (Archivbild) (Quelle: Sven Simon/imago images)

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, müsste die Union zittern – denn nur noch wenige Prozentpunkte trennen die Grünen von den Schwarzen. Eine große Koalition hätte derzeit keine Chance.

Die Grünen sind in einer neuen Wahlumfrage bis auf zwei Prozentpunkte an die Union herangerückt. In dem vom ARD-"Morgenmagazin" veröffentlichten "Deutschlandtrend" kamen CDU und CSU gemeinsam auf 26 Prozent (minus 1). Die Grünen legten einen Prozentpunkt zu und lagen mit 24 Prozent knapp dahinter. Die SPD konnte einen Punkt zugewinnen und zog mit der AfD gleich, beide kamen auf 14 Prozent. FDP und Linke lagen beide bei 8 Prozent.

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen Union und Grüne dieser Umfrage zufolge zusammen auf 50 Prozent. Union und SPD, die derzeit in der großen Koalition zusammen regieren, hätten mit 40 Prozent keine Mehrheit mehr. In anderen Umfragen der vergangenen Tage war der Abstand zwischen Union und Grünen mit 4 bis 7 Prozentpunkten deutlicher.