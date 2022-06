Mit der Arbeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) waren 42 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (plus eins), CDU-Parteichef Friedrich Merz erreichte 35 Prozent (plus zwei). Mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) waren 21 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (plus eins im Vergleich zu Anfang April). Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erreichte 18 Prozent; knapp zwei Drittel (64 Prozent) waren mit ihrer Arbeit hingegen weniger oder gar nicht zufrieden.