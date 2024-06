Gesunde Ernährung: Auf diese Vitamine kommt es an

Ein Rechtsruck erfasst Europa. Bei der Wahl zum EU-Parlament erleben populistische Parteien einen gewaltigen Aufschwung. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

Kritik aus der SPD: Scholz-Plakate "ein Fehler"

19.56 Uhr: Juso-Chef Philipp Türmer kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Wahlniederlage der SPD scharf. Scholz offensiv im Wahlkampf zu plakatieren, sei ein Fehler gewesen, sagt Türmer dem "Spiegel": "Hätten wir die Wahl gewonnen, wäre es als Bestätigung der Ampel und Stärkung des Kanzlers gewertet worden. Nun haben wir sie verloren. Also gilt das Gegenteil."

Die Wahl sei auch eine Abstimmung über die Ampel und ihren Kanzler gewesen, "den wir überall plakatiert haben". Scholz müsse sich in Zukunft härter in der Koalition gegenüber der FDP positionieren. "Er muss Lindner die Pistole aus der Hand und ihm selbst auf die Brust setzen. (...) Und wenn die FDP gehen will, soll sie gehen. Reisende soll man nicht aufhalten."

"Erdogan-Partei" erzielt Achtungserfolge in Duisburg

19.14 Uhr: In zwei Stimmbezirken in Duisburg hat die Partei "Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch" (Dava) auffällig hohe Stimmanteile eingefahren. In den Stimmbezirken 1001 und 0602 kam die Partei auf 41 bzw. 43 Prozent der Stimmen. Die Partei steht dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nahe.

Die Wahlbeteiligung in den Stimmbezirken war sehr gering: In Stimmkreis 1001 beteiligten sich rund 10 Prozent der Wähler. 90 Personen stimmten für Dava und bescherten der Partei damit ihr Ergebnis von 41 Prozent. In Stimmkreis 0602 reichten 47 Stimmen für 43 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 18 Prozent.

Nach Wahlschlappe: Scholz rechnet mit wachsender Zustimmung

18.18 Uhr: Nach dem katastrophalen Wahlergebnis für die Ampel-Parteien ruft Olaf Scholz (SPD) zu geschlossener und gemeinsamer Arbeit auf. "Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht", so der Bundeskanzler nach einem Treffen mit dem Präsidenten Chiles, Gabriel Boric, in Berlin. Und weiter: "Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt, und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann."

Neubauer: Stärkste Fraktion bei Jungwählern war das Klima

17.42 Uhr: Luisa Neubauer gibt sich trotz der Europawahl-Einbußen der Grünen optimistisch. "Die stärkste Fraktion unter den jüngsten Wählerinnen und Wählern war bei dieser Europawahl trotz des Rechtsrucks das Klima", sagt sie. "Zusammengerechnet haben Volt und Grüne – die beiden Parteien, die offensiv mit Klimaschutz Wahlkampf gemacht haben – mehr Prozent von den unter 24-Jährigen bekommen als die AfD."

Das sei bemerkenswert, weil "die meisten anderen Parteien und die Medien die existentiellste Krise auch in diesem Wahlkampf weitestgehend ausgeblendet haben", so Neubauer.

AfD-Chefin Weidel nach Europawahl: Wir wollen regieren

16.51 Uhr: Die AfD unterstreicht nach den starken Zugewinnen bei der Europawahl vor allem im Osten des Landes ihren Anspruch, regieren zu wollen.

"Wenn Sie sich die Ergebnisse in Sachsen anschauen, dann wissen Sie, wer den nächsten Ministerpräsidenten stellt", sagt Co-Parteichefin Alice Weidel. "Wir haben den Anspruch zu regieren." Sie fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, den Weg für eine Neuwahl im Bund freizumachen.