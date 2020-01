So reagiert die Welt auf den iranischen Angriff

Den Amerikanern wurde "eine Ohrfeige gegeben"

08.01.2020, 16:03 Uhr | AFP , dpa

Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA eskaliert die Situation im nahen Osten weiter. Von Nancy Pelosi bis Ursula von der Leyen und Boris Johnson – so reagiert die Politik.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA hat sich drastisch zugespitzt. Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis durch eine amerikanische Drohne, reagierte der Iran mit einem Raketenangriff auf US-Stützpunkte im Irak. Die Spannungen haben damit die nächste Eskalationsstufe erreicht – die Furcht vor einem Krieg wächst. Auch die internationale Politik zeigt sich besorgt.



Lesen Sie hier die Reaktionen aus der Politik weltweit:

Mit der steigenden Spannungen in der Region hatten die Nato und die Bundeswehr ihre Ausbildungsmissionen im Irak am Wochenende ausgesetzt. Am Dienstag kündigte das Bündnis ebenso wie die Bundesregierung an, einen Teil des stationierten Personals aus Sicherheitsgründen vorübergehend ins Ausland zu bringen. Der Nato zufolge gab es keine Opfer durch die iranischen Angriffe unter den Mitgliedern ihrer Ausbildungsmission im Irak.