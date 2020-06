Wahlkampf-Neustart in Oklahoma

"Schlag ins Gesicht": Einwohner von Tulsa gegen Trump-Auftritt

19.06.2020, 19:50 Uhr | AFP, mt

Nicht nur wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise steht der US-Präsident für seinen geplanten Wahlkampfauftritt mit 19.000 Menschen in der Kritik. Auch die Ortswahl seines Auftritts ist höchst umstritten.

In Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma will Donald Trump seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im November wieder aufnehmen. Die geplante Großveranstaltung ist nicht nur wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise höchst umstritten. Das liegt nicht nur an der Gefahr, dass sich das Virus unter den voraussichtlich etwa 19.000 Teilnehmern wie ein Lauffeuer verbreiten könnte. Auch der Zeitpunkt und die Wahl des Ortes stehen in der Kritik: Dort kam es vor 99 Jahren zu schweren Unruhen mit bis zu 300 Toten.



Was es mit dem "Massaker von Tulsa" auf sich hat, und warum US-Präsident Donald Trump deshalb dort bei vielen Einwohnern nicht willkommen ist, sehen Sie oben im Video oder hier.