"Trage keine Maske"

Im Video: Krankenschwester sorgt mit Corona-Auftritt für Wirbel

16.12.2020, 10:43 Uhr

Das Video einer Trump-Unterstützerin geht derzeit viral in den sozialen Netzwerken. Die bizarren Aussagen der Frau und wie sie entlarvt werden, hielt ein Interviewer fest. Der ist kein Unbekannter in den USA.



Die USA vermelden aktuell ein neues Rekordhoch bei den Coronavirus-Neuinfektionen. Demnach wurden binnen 24 Stunden mehr als 248.000 neue Ansteckungsfälle verzeichnet – die höchste Zahl im Land seit Beginn der Pandemie. Die Krankenhäuser verzeichnen in vielen Landesteilen eine hohe Auslastung.

So sorgen die Aussagen einer Krankenschwester umso mehr für Aufsehen. Die Aufnahmen gehen derzeit in sozialen Netzwerken wie TikTok um. Darin äußert sich die Frau in Washington auf einer Kundgebung für Donald Trump als Masken-Gegnerin. Das Video ging auch deshalb viral, weil sich die Krankenschwester in ihrer Meinung zu widersprechen scheint und vom Interviewer entlarvt wird. An welchen Krankenhaus sie arbeitet, will die Frau derweil nicht preisgeben.

Den skurrilen Auftritt der Krankenschwester finden Sie oben im Video – oder hier.