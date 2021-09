LIVELivesendung zur Bundestagswahl

"Olaf Scholz ist mit einer Anti-Wahl nach oben gekommen"

Nach dem knappen Wahlergebnis geht der Poker um Koalitionen los. Wer regiert Deutschland die nächsten Jahre? In der Livesendung von t-online haben die Politiker der Bundestagsparteien einen Ausblick gegeben.

Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch äußerte sich sehr selbstkritisch: "Wir haben besonders an SPD und Grüne verloren. Da haben wir die Wähler offensichtlich nicht richtig erreicht. Die Stimmung war: Die Linke kommt ja eh rein" Zum Wahlsieg der SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sagte Bartsch: "Olaf Scholz ist mit einer Anti-Wahl nach oben gekommen. Ich kann ihm nur alles Gute wünschen, dass das Land ordentlich regiert wird."

Hofreiter: Der Weg zu Jamaika ist schwieriger

Anton Hofreiter von den Grünen sagte im t-online-Wahlstudio: "Sowohl bei Jamaika als auch bei der Ampel sind sowohl Grüne als auch FDP dabei. Deswegen ist es klug, wenn wir erstmal mit der FDP reden... Wir Grünen und auch die FDP haben gemerkt, es mag inhaltlich schwierig sein, aber man kann versuchen vernünftig miteinander zu reden".

Für Hofreiter ist jedoch klar: "Schauen Sie sich die Werte von Herrn Laschet an und schauen sie sich die Werte von Herrn Scholz an. Da ist der Weg zu Jamaika schwieriger, man muss eben auch sehen, was die Bürgerinnen und Bürger wollen."



Anton Hofreiter: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende findet deutliche Worte zu Angela Merkels Politik. (Quelle: t-online)

"Für Deutschland ist das neu, für Europa normal"



FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle hat die Lage aus seiner Sicht analysiert: "Jamaika ist sehr viel wahrscheinlicher geworden". Die Tatsache, dass mit den Grünen und der FDP zwei Parteien in den Koalitionsverhandlungen den Ton angeben, die bei der Wahl auf den Plätzen drei und vier gelandet sind, kommentierte er: "Für Deutschland ist das neu, in anderen europäischen Ländern ist das völlig normal".

Konstantin Kuhle: Der FDP-Politiker zeigt sich offen für eine Koalition mit den Grünen. (Quelle: t-online)

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat in seinem Gespräch mit den t-online-Moderatoren Philip Friedrichs und Sandra Sperling ein deutliches Urteil gefällt: "Die CDU ist der klare Wahlverlierer". Er sagte weiter: "Olaf Scholz hat den klaren Regierungsauftrag und Armin Laschet hat den definitiv nicht."

SPD-Generalsekretär zur Bundestagswahl: Sieger und Verlierer sind für Lars Klingbeil eindeutig. (Quelle: t-online)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Bundesvorstand der FDP schoss sich auf die zwei großen Parteien ein: "Ich glaube weder CDU noch SPD können jetzt breitbeinig durch die Republik laufen." Sie verwies auf die guten Zahlen ihrer Partei bei den Erstwählern: "Offensichtlich sehen die jungen Menschen in Gelb-Grün die Zukunft und die wichtigen Themen."

