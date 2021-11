"Mit hoher Wahrscheinlichkeit"

Neue Corona-Variante offenbar schon in Deutschland

27.11.2021, 11:19 Uhr | lw, AFP, dpa

Coronatests: Die Omikron-Variante ist offenbar bereits in Deutschland angekommen. (Quelle: imago images)

Die Omikron-Variante, die weltweit Besorgnis auslöst, ist offenbar in Deutschland angekommen. Ein hessischer Minister teilte den Verdacht mit. Gesundheitsexperte Lauterbach mahnt: kein Grund zur Panik.



Die besorgniserregende Omikron-Variante des Coronavirus ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland angekommen. "Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika wurden gestern Nacht mehrere für Omikron-typische Mutationen gefunden. Es besteht also ein hochgradiger Verdacht, die Person wurde häuslich isoliert. Die vollständige Sequenzierung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus", teilte der hessische Sozialminister Kai Klose auf Twitter mit.

"Bitte schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Wenn Sie in der letzten Woche aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt sind, schränken Sie Ihre Kontakte ein und lassen sich testen!", ergänzte Klose. Nach Angaben des Ministeriums in Wiesbaden reiste die Person über den Frankfurter Flughafen ein.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gab auf Twitter Entwarnung: "Schlechte Nachricht, aber kein Grund zur Panik. Auch Durchbruchsinfektionen in Südafrika betrafen meist Geimpfte, deren Impfung sechs Monate zurücklag", so der Politiker. "Ich sehe es wie Christian Drosten: Die Impfungen werden Schutz vor schwerer Krankheit auch bei Omikron bieten. Booster schützt wahrscheinlich voll", so Lauterbach weiter.

WHO stuft Variante als "besorgniserregend" ein

Die Entdeckung der neuen Coronavirus-Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 war am Donnerstag in Südafrika bekannt gegeben worden. Nach Angaben südafrikanischer Wissenschaftler könnte die Variante wegen der ungewöhnlich vielen Mutationen noch ansteckender als die derzeit grassierende Delta-Variante sein und die Impfstoffe weniger wirksam machen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannte Variante als "besorgniserregend" ein. Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der EU für "hoch bis sehr hoch". Ein erster Fall wurde in Belgien bereits festgestellt.

Noch ist unklar, wie die Covid-19-Erkrankung im Falle einer Infektion mit der neuen Variante verläuft und ob die Gesundheitsgefahr größer ist als bei anderen Varianten. Nach den Worten eines WHO-Sprechers wird es "einige Wochen" dauern, bis Wissenschaftler die Folgen verstehen können.