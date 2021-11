Bund und Länder einig

Neuer Corona-Gipfel am Donnerstag soll Maßnahmen verhängen

30.11.2021, 17:11 Uhr | AFP, dm

Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Pressekonferenz: Absage an eine erneute Bundesnotbremse. (Quelle: John MacDougall/Reuters)

Wegen der deutlich steigenden Corona-Zahlen soll die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder auf Donnerstag vorgezogen werden. Das Gremium soll neue Corona-Maßnahmen verhängen.



Angesichts der zugespitzten Corona-Lage haben sich die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) sowie die 16 Ministerpräsidenten am Dienstag auf einen neuen Corona-Gipfel am Donnerstag um 11 Uhr geeinigt. Ursprünglich war das Treffen am 9. Dezember geplant.

Die mehr als dreistündigen Beratungen waren als informelles Treffen geplant. Die unionsgeführten Bundesländer und das grün regierte Baden-Württemberg hatten schon heute konkrete Maßnahmen gefordert.



Schärfere Corona-Maßnahmen geplant

Welche konkreten Maßnahmen beschlossen werden, ist noch nicht bekannt. Laut den Bund-Länder-Gesprächen am Dienstag sind mehrere Vorschläge der SPD im Gespräch:

Eine allgemeine Impfpflicht, die bis "Anfang Februar" eingeführt werden soll

Eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um den "Hochinfektionsländern" schärfere Maßnahmen zu erlauben, zum Beispiel die "zeitlich befristete Schließung von Restaurants"

2G-Pflicht im Handel

Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig impfen können

Die Corona-Impfung soll nur noch sechs Monate als vollständiger Immunschutz anerkannt werden

Keine erneute Bundesnotbremse

Unions-Länder plädieren für bundesweite Schließung von Bars

Die unionsgeführten Bundesländer und das grün regierte Baden-Württemberg hatten zudem in einer Beschlussvorlage eine kleine Bundesnotbremse gefordert: In dem Reuters vorliegenden Papier plädierten die Ministerpräsidenten von Union und Grünen mit Hinweis auf die Infektionslage für die bundesweite Schließung von Bars und Discotheken sowie eine Begrenzung von Großveranstaltungen auf ein Drittel der möglichen Zuschauer.



Auch sie forderten eine allgemeine Impfpflicht. Zudem müssten weitreichende Corona-Beschränkungen über den 15. Dezember hinaus und regional möglich sein.

Söder hofft auf bundesweite Regelung

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte in Dresden, die weitere Bund-Länder-Runde soll "konkrete Punkte beschließen". "Das Gebot der Stunde ist es, Kontakte zu reduzieren", sagte Kretschmer. Als eine wahrscheinliche Maßnahme nannte er Bundesligaspiele wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Zudem sollten die Länder wieder mehr Spielräume für zusätzliche Einschränkungen erhalten.

Bund und Länder seien sich einig, dass die Corona-Entwicklung "aktuell große Risiken birgt und es aktives Handeln braucht", sagte Kretschmer. Die Zahlen stiegen in allen Bundesländern, sagte Kretschmer. Niemand werde verschont bleiben.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hoffte laut einem Statement am Dienstag, dass das Gremium sich auf eine "einheitliche Regelung" wird einigen können. Bund und Länder sollten "gemeinsam an einem Strang ziehen" und sich "nicht gegenseitig verharken".