Biden: Brände «verheerendste» in der Geschichte Kaliforniens

US-Präsident Joe Biden teilte mit, dass wegen der verheerenden Brände in Kalifornien bislang 360.000 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. (Quelle: Ben Curtis/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Brände im Großraum Los Angeles sind nach Angaben von US-Präsident Joe Biden die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens. Der Demokrat, der nur noch wenige Tage im Amt ist, wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) gemeinsam mit Vizepräsidentin Kamala Harris erneut zur Lage unterrichtet. Er teilte im Zuge dessen auch mit, dass bislang bereits 360.000 Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht wurden.