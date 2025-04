Nein, ich will der AfD diesen Gefallen nicht tun, halte also gleich meinen Mund, nachdem ich in aller Kürze festgestellt habe, dass Spahn in der Sache ganz richtig liegt. Er fordert, die AfD im Bundestag bei organisatorischen Fragen so zu behandeln wie andere Fraktionen auch. Sein künftiger Koalitionspartner Lars Klingbeil findet das dagegen "unnötig und falsch"; eine Normalisierung der AfD werde es mit der SPD nicht geben. Spahn wiederum legt Wert auf die Feststellung, dass er von Normalisierung gar nicht gesprochen habe.