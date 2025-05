Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Regierung Merz will das Internet aufräumen. Der ganze Lügen-Müll soll weg. Ist das eine gute Idee? Oder will Schwarz-Rot unbequeme Kritiker überwachen?

In der Bibel steht: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Frei übersetzt: Du sollst nicht lügen. Altes Testament, 2. Buch Mose, das achte der Zehn Gebote. Unsere neue Regierung sieht das auch so: "Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt." Erstes Buch Merz/Klingbeil, Koalitionsvertrag genannt, Seite 123. Es ist der Kirche in 2.000 Jahren nicht gelungen, die Lüge aus dem menschlichen Leben zu tilgen. Schwarz-Rot wird das in den nächsten vier Jahren mutmaßlich auch nicht schaffen.

Moses, der die göttlichen Gebote verkündete, hat eine Große Koalition der Guten, Ehrlichen und Aufrichtigen hinter sich gebracht. Zensur wirft ihm niemand vor. Merz dagegen schlägt massive Kritik entgegen: Lügen sollen verboten werden? Plant die Regierung eine Art Wahrheitsministerium? Ausgerechnet der konservative CDU-Kanzler rüstet die Sprachpolizei der Ampelregierung zur Armee gegen alles vermeintliche Falsche und Unpassende hoch?

Dass die neue Koalition unter diesem Verdacht steht, hat sie sich selbst zuzuschreiben, zumal die Textpassage in ihrem Vertrag so weitergeht: "Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht (...) gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können." Die staatsferne Medienaufsicht? So etwas gibt es nicht, Medienaufsicht ist immer staatsnah. Hass, Hetze, Informationsmanipulation: Das wollen wir alles nicht, aber wer definiert, was sich hinter diesen unbestimmten Begriffen verbirgt? Im Gesetzbuch gibt es dafür keine Paragrafen.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Das hier ist keine theoretische Diskussion über die Freiheit der Rede, ich habe konkrete Fälle vor Augen: Im November 2024 stand die Polizei morgens um sechs mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Haustür eines unterfränkischen Rentners. Er hatte den damaligen Vizekanzler Robert Habeck in einem Social-Media-Post einen Schwachkopf genannt. Vor drei Wochen wurde ein Chefredakteur zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er eine Fotomontage geteilt hatte, in der die bisherige Innenministerin Nancy Faeser ein Schild mit dem Satz präsentierte: "Ich hasse die Meinungsfreiheit."

Es ist nicht freundlich, Habeck einen Schwachkopf zu nennen. Das kann ein Amtsrichter sehr wohl als Beleidigung werten. Aber rechtfertigt dieser Vorwurf die Razzia? Faeser ein erfundenes Zitat in den Mund zu legen, ist eine platte Lüge, eindeutig ein Verstoß gegen das achte Gebot. Aber sieben Monate auf Bewährung? So kann vor Gericht auch eine gefährliche Körperverletzung geahndet werden.

Was muss erlaubt sein, was ist verboten? Wo endet die Freiheit der Rede? Und: Kann eine Gesellschaft sich davor schützen, dass auf den angeblich sozialen Plattformen des Internets asoziale Krawallbrüder und bösartige Troll-Truppen die Herrschaft übernehmen?

Der Staat muss scharfe Kritik aushalten

Das Internet ist leider voll von falschen Tatsachenbehauptungen. Elvis Presley lebt. Paul McCartney ist tot. Die Mondlandung wurde im Studio inszeniert. Homöopathische Globuli D6 helfen gegen Blasenentzündung. Alles Humbug. Aber dagegen werden Merz und Klingbeil ja nicht vorgehen wollen, oder?

Schon eher gegen so was: Das Bevölkerungswachstum in Afrika ist schuld am Klimawandel. In Magdeburg wurden mehr als 3.000 Stimmzettel mit AfD-Stimmen in der Elbe gefunden. Die Ukraine wird von Neonazis regiert. Auch alles Humbug, aber nicht so harmlos. Sind das also die Tatsachenbehauptungen, die nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind? Doch, die sind gedeckt, bisher jedenfalls. Unser Grundgesetz verbietet es nicht, Tatsachen zu verdrehen. Und es garantiert auch das Recht, völlig abwegige Meinungen zu vertreten.