5. Boshaftigkeit der Gegner

Vor diesem Hintergrund wirkten die täglichen, oft menschenverachtenden Angriffe aus dem Trump-Lager besonders bitter. Die oft mit purer Boshaftigkeit und Häme vorgetragenen Attacken verstellten bisweilen einen sachlichen Blick auf die tatsächliche Gebrechlichkeit Bidens. Nach meinem Verständnis muss es in der politischen und medialen Auseinandersetzung so etwas wie Anstand geben. Auf jede widerliche Äußerung von vollkommen enthemmten Gegnern einzusteigen, stellt Journalisten vor ein Dilemma: In Zeiten digitalen Journalismus' ist Aufmerksamkeit die Währung. Grenzüberschreitende Äußerungen garantieren Aufmerksamkeit. Wir müssen daher sehr genau abwägen, wann etwas berichtenswert ist und stehen gleichzeitig unter Druck, dass das Interesse an solchen Äußerungen groß ist.

Hinzu kommt: Zwar arbeiteten sich die Trump-nahen Medien unermüdlich an einem als Tattergreis dargestellten Joe Biden ab. Beweise für eine etwaige Demenz oder ein sogenanntes "unfit for office" brachten sie nicht. Die Kritik an Bidens Gesundheitszustand blieb damit fast immer auf der Ebene des öffentlich Wahrnehmbaren und hatte damit selbst etwas Performativ-beschreibendes. Im Grunde haben darum gerade auch die rechten, Biden-kritisch eingestellten Medien versagt. Wenn sie jetzt mit ausgestrecktem Zeigefinder auf renommierte Medien wie die "New York Times" deuten, zeigen eben zugleich auch vier Finger auf sie selbst.

6. Biden überraschte immer wieder

In dreieinhalb Jahren habe ich Joe Biden häufig auch live aus wenigen Metern Entfernung erlebt. So staksig er mit unsicherem Gang auf Bühnen ging, so sicher bewegte er sich anschließend fast immer in der Menge. Seine Mitarbeiter bekamen ihn oft gar nicht aus dem Raum, weil Biden mit den Menschen redete, Selfies mit Smartphones schoss und von den Anwesenden vielfach gefeiert wurde – auch bei Veranstaltungen, die nicht rein demokratisch geprägt waren. Auch das war ein Teil der Realität, die ich abbildete, um ein möglichst vollständiges Bild der Stimmung im Land wiedergeben zu können.