Das Bürgergeld soll künftig "Neue Grundsicherung" heißen. Der Name ist nicht das Problem der Reform, der Inhalt aber schon. Auf Schwarz-Rot kommt die erste Bewährungsprobe zu.

Merz und Klingbeil machen das bisher nicht schlecht: Der Kanzler präsentiert sich in Brüssel, Paris und Washington als souveräner Staatsmann. Der Vize kümmert sich um den Haushalt und seine notorisch nervöse SPD. Beide zusammen zeigen, wie sie die Wirtschaft aus der Rezession führen wollen. Dobrindt lassen sie an den Grenzen sein Ding machen. Schwarz und Rot, das ist keine romantische Beziehung, aber eine belastbare Partnerschaft.

Bleibt das so? Die beiden Männer an der Spitze der Koalition werden alles dafür tun – bloß nicht die Ampel 2.0 werden! Aber der erste Stresstest zeichnet sich ab: Aus dem Bürgergeld soll die "Neue Grundsicherung" werden. Aus Sicht der Union handelt es sich um eine große Reform, um einen Systemwechsel, aus Sicht der Sozialdemokraten eher um einen Namenswechsel. Arbeitsministerin Bärbel Bas will das Thema zügig angehen.

Bas‘ erste öffentliche Äußerung zu diesem Thema war eine Überraschung. Im Interview mit dem "Stern" erzählte sie nicht die sozialdemokratische Geschichte des Bürgergelds, nicht die Geschichte von Solidarität, Gerechtigkeit und Teilhabe, von Alleinerziehenden in prekären Verhältnissen, von der Kinderarmut in einem reichen Land. Bas erzählte eine Geschichte vom systematischen Sozialbetrug: In ihrer Heimatstadt Duisburg gebe es "mafiöse Strukturen". Kriminelle würden Menschen aus Osteuropa nach Deutschland locken, sie mit Minijobs versorgen und ihnen dabei helfen, Bürgergeld zu beantragen. Das Geld vom Jobcenter kassierten sie dann selbst.

Den Totalverweigerer gab es eigentlich nicht

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, SPD, hatte schon mehrfach gefordert, der Staat müsse den "massiven Missbrauch der Sozialleistungen" aktiv bekämpfen. Jetzt bestätigte Karin Welge, SPD-OB in Duisburgs Nachbarstadt Gelsenkirchen: Die Sozialsysteme würden systematisch ausgenutzt, das Bürgergeld lande in den Taschen von "Clan-Oberen".

Mafiöse Strukturen, Clan-Obere, massiver Missbrauch – in sozialdemokratischen Kreisen klingt das alles ziemlich shocking. Es ist erst drei Jahre her, dass Hubertus Heil das damals neue Bürgergeld als größte Sozialstaatsreform der letzten zwanzig Jahre lobte. Einen Jobturbo werde man schaffen und den Dialog in der Gesellschaft "entgiften". Das Bürgergeld sollte vor allem Hartz IV unschädlich machen, jene Reform des einstigen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, die vor allem die eigene Partei vergiftete.

Bis zur Bundestagswahl kämpften die Genossen tapfer für ihr Bürgergeld, gegen eine massive Kampagne der Union, auch gegen wachsende Selbstzweifel in der eigenen Basis. Der "Totalverweigerer" wurde zu einer Symbolfigur des Wahlkampfs, obwohl es den laut Heil eigentlich gar nicht gab. Nur 1,3 Prozent der Bürgergeldempfänger lehnten eine angebotene Arbeit ab, wusste der Minister. Der Begriff und die Zahl waren irreführend.

Gerechtigkeit oder Hunger?

Bas macht jetzt Schluss mit der Selbsttäuschung. Sie hat gerade diese Zahlen veröffentlicht: Die Jobcenter haben im vergangenen Jahr etwa 123.000 Fälle möglichen Leistungsbetrugs überprüft. In 102.000 Fällen hat sich der Verdacht bestätigt. Das heißt: Wenn die Mitarbeiterin im Jobcenter einen Betrugsverdacht hegt, dann ist da fast immer was dran.

In der Koalition werden die Verhandlungen über die Reform einfacher, wenn die SPD sich ehrlich macht. Aber macht die SPD sich auch ehrlich? Oder nur Bärbel Bas? Kürzlich forderte Carsten Linnemann (CDU), die Reform des Bürgergelds müsse an die Substanz des Systems gehen. Eine "Attacke auf den Sozialstaat", kritisierte umgehend die für Arbeit und Soziales zuständige SPD-Parlamentarierin Dagmar Schmidt. Als Bas über die Mafia sprach, schwieg die linke Frontfrau ihrer Fraktion. Immerhin.