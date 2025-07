Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an

Von t-online Aktualisiert am 08.07.2025 - 02:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump bei einem Essen im Weißen Haus. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)

News folgen Artikel teilen

Russland meldet Geländegewinne in für die Ukraine wichtiger Region. Ukrainische Drohnen behindern den Flugverkehr in Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an Ukraine an

US-Präsident Donald Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die Ukraine werde von Russland sehr hart getroffen und müsse sich verteidigen können, sagt Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Der Präsident sagte, dass es sich bei den neuen Lieferungen um Abwehrwaffen handele. "Wir werden ihnen einige Waffen schicken. Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", so der 79-Jährige.

Loading...

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende mit Trump telefoniert und danach vom "besten Gespräch"mit dem US-Präsidenten gesprochen, dass er bislang hatte.

Montag, 7. Juli

Rutte warnt vor parallelem Vorrücken von China und Russland

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor einem koordinierten Angriff von China in Taiwan und Russland auf die Nato gewarnt. "Seien wir nicht naiv. Wenn Xi Jinping Taiwan angreifen würde, würde er zunächst seinen Juniorpartner, Wladimir Wladimirowitsch Putin, in Moskau anrufen und ihm sagen: 'Hey, ich werde das tun, und du musst dafür sorgen, dass sie in Europa beschäftigt bleiben, indem du Nato-Gebiet angreifst.' So wird es höchstwahrscheinlich ablaufen", sagte er der "New York Times".

Rutte wird am Mittwoch in Berlin erwartet. Dabei soll an den 70. Jahrestags des Nato-Beitritts der Bundeswehr erinnert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Putins Ex-Minister tot aufgefunden

Wladimir Putin hat am Montag seinen Verkehrsminister Roman Starowoit entlassen. Kurz darauf wurde der Politiker tot aufgefunden. Über die Gründe wird nur spekuliert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland meldet erste Einnahme eines Dorfes in der Zentralukraine

Die russische Armee hat am Montag erstmals die Einnahme eines Dorfes in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk gemeldet. "Die Ortschaft Datschnoje in der Region Dnipropetrowsk ist befreit worden", erklärte die Armee. Erstmals seit Beginn der russischen Militäroffensive im Februar 2022 hat Russland damit nach eigenen Angaben eine Ortschaft in dieser Verwaltungsregion im Zentrum der Ukraine unter Kontrolle gebracht.

Die Angaben beider Seiten über Geländegewinne können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden. Noch am Sonntag hatte eine ukrainische Einheit erklärt, Datschnoje weiter "unter Kontrolle" zu haben. Der ukrainische Generalstab erklärte am Montagmorgen, die eigenen Truppen hätten am Vortag russische Angriffe "im Umkreis" von Datschnoje zurückgeschlagen.

Dnipropetrowsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Tiefere russische Vorstöße in die Region könnten ernste Folgen für die angeschlagene Armee und Wirtschaft der Ukraine haben. Vor Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 lebten rund drei Millionen Menschen in der Region, davon etwa eine Million in der Regionalhauptstadt Dnipro, die regelmäßig Ziel tödlicher russischer Drohnen- und Raketenangriffe ist.

Ukraine: 23 Verletzte nach Angriff auf Charkiw – darunter Kinder