Für 169.000 Euro

Original-Wendeltreppe des Eiffelturms versteigert

28.11.2018, 01:11 Uhr | dpa

Ein Treppenabschnitt des Eiffelturms ist in Paris unter den Hammer gegangen. Der Käufer aus dem Nahen Osten zahlte das Dreifache des zuvor geschätzten Preises.

Ein Stück einer Originaltreppe des Eiffelturms ist in Paris für 169.000 Euro versteigert worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend unter Berufung auf das Versteigerungshaus Artcurial. Der Erlös übersteigt weit den Schätzpreis, der nach früheren Angaben von Artcurial zwischen 40.000 bis 50.000 Euro gelegen hatte.

Das Wendeltreppenstück ist mehr als vier Meter hoch, hat 25 Stufen und wiegt mehrere Hundert Kilogramm. Es gehörte früher zur Verbindung der zweiten mit der dritten Etage des 300-Meter-Turms.

Immer wieder tauchen Teile des Turms bei Auktionen auf

Der für die Weltausstellung 1889 gebaute Turm an der Seine ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt. Bevor Aufzüge eingebaut wurden, führte die von Gustave Eiffel (1832-1923) entworfene Treppe auf den Turm.

1983 war wegen des Einbaus eines Fahrstuhls in den zwei obersten Etagen die Treppe demontiert worden. Sie wurde in 24 Stücke von zwei bis neun Metern Höhe zerteilt. Sie sind an öffentlichen Orten oder in Privatsammlungen weltweit ausgestellt. Immer wieder tauchen Teile bei Verkaufsaktionen auf.