"Er ist nicht echt"

Weihnachtsmann-Leugner in Texas festgenommen

09.12.2018, 10:56 Uhr | rew, dpa

Ein winkender Weihnachtsmann: Der festgenommene Mann protestierte gegen das "Frühstücks mit dem Weihnachtsmann", das in Cleburne stattfand. (Symbolbild) (Quelle: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa)

Wer die Existenz des Weihnachtsmanns in Frage stellt, lebt gefährlich – zumindest in Texas. Dort hat die Polizei einen Mann festgenommen, der seine Zweifel an Santa Claus lautstark vor einer Kirche geteilt hatte.

Weil er Kindern vor einer Kirche in Texas erzählt hatte, dass der Weihnachtsmann nicht existieren soll, ist ein 31-Jähriger hinter Gittern gelandet. Der Mann hatte nach Medienberichten am Samstag mit zwei Unterstützern in Cleburne im Norden von Texas Besuchern eines "Frühstücks mit dem Weihnachtsmann" lautstark mitgeteilt, dass der Weihnachtsmann "nicht echt" sei.

Nach mehreren Beschwerden nahmen Sicherheitskräfte den Weihnachtsmann-Leugner schließlich fest. Gegen den Santa Claus zu protestieren, gehe gar nicht, wurde Bürgermeister Scott Cain zitiert.







Erst kürzlich war es im US-Bundesstaat New Jersay zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Dort kündigte eine Schule einer Lehrerin, die ihre Schüler darüber aufgeklärt hatte, dass es den Weihnachtsmann nicht gebe.