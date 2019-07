Beeindruckende Bilder

Landwirt setzt gewaltiges Zeichen für Klimaschutz

12.07.2019, 16:33 Uhr | dpa

Dass Benedikt Lünemann der Klimaschutz am Herzen liegt, kann man sogar vom Himmel aus sehen. Der Landwirt hat ein gewaltiges Logo der Fridays-for-Future-Bewegung in ein Feld gemäht. Wie gelang ihm das?

Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future gibt es neuerdings auch aus der Vogelperspektive: Der Landwirt Benedikt Lünemann (35) aus Selm im südlichen Münsterland hat die Wörter "Fridays for Future" und ein einfaches Abbild Thunbergs als Labyrinth in ein Maisfeld eingemäht.

Insgesamt benötige er "15 Stunden" für so ein Motiv, erzählte Landwirt Lünemann. Das Motiv hat die Maße 180 mal 100 Meter. Das begehbare Labyrinth sei mehr als zwei Kilometer lang.

Klimaprotest XXL: Das Labyrinth in dem Maisfeld misst 180 mal 100 Meter. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)

Aber wie geht sowas? "Ich mache das per GPS, ziehe eine Karte auf eine Art Wander-App", sagte Lünemann. Mit einem Balkenmäher - eine Art Rasenmäher - geht er ins Feld. Dann steckt er den ersten Punkt ab, mäht, steckt den nächsten ab, mäht und so weiter.





Lünemann gestaltet schon seit Jahren solche Labyrinthe – 2018 war der WM-Pokal das Motiv. Der Kampf um das Klima liegt Landwirt Lünemann, der auch ein Hof-Café betreibt, besonders am Herzen: Sein Sohn David ist acht Monate alt. "2100 ist er 82. Da soll er noch in einer intakten Welt mit einer intakten Umwelt leben", sagte der 35-Jährige.