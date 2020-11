Lockdown in Frankreich

Mann bricht Ausgangssperre – um "Typen die Fresse zu polieren"

23.11.2020, 18:07 Uhr | AFP

Polizei in Frankreich: Ein betrunkener Mann nannte einen bizarren Grund, um die Ausgangssperre zu unterbrechen. (Symbolbild) (Quelle: Martin Winter/imago images)

In Frankreich gilt derzeit eine landesweite Ausgangssperre. Ein Mann hat diese Corona-Maßnahme ignoriert – weil er offenbar noch eine Rechnung mit jemandem offen hatte. Bei der Polizei stieß er damit auf Unverständnis.

Um einem "Typen die Fresse zu polieren", hat ein Franzose entgegen den Corona-Vorschriften sein Haus verlassen. Diese Begründung jedenfalls schrieb der 39-Jährige aus Lannion im Westen des Landes feinsäuberlich in seinen Passierschein. Einen solchen muss zur Zeit in Frankreich jeder ausfüllen, um während der Pandemie die eigene Wohnung zu verlassen. Die Polizei, die den Mann um 1.00 Uhr nachts kontrollierte, war nicht amüsiert: Sie verhängte eine Strafe von 135 Euro.

150 Euro Strafe für öffentliche Trunkenheit

Der alkoholisierte Mann hatte zwar seinen Schein ordnungsgemäß ausgefüllt. "Aber man hat ihm gesagt, dass sein Grund nicht stichhaltig ist", sagte Polizeisprecher Daniel Kerdraon. Der Mann, der auch ein Klappmesser bei sich trug, wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Er muss neben der Strafe für den Verstoß gegen die Corona-Regeln auch noch 150 Euro für öffentliche Trunkenheit zahlen.

In Frankreich gilt seit gut drei Wochen ein landesweiter Lockdown, der vorerst bis zum 1. Dezember befristet ist. Die meisten Geschäfte sowie Restaurants, Bars und Sportstätten sind geschlossen, die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur aus triftigen Gründen verlassen.



Sport oder Spaziergänge sind nur bis zu eine Stunde im Umkreis von einem Kilometer um die Wohnung erlaubt, dafür ist eine Bescheinigung nötig. Am Dienstagabend will sich Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache zu ersten möglichen Lockerungen äußern.