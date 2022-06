"Die N├Ąhe zu D├╝rer steht au├čer Frage", sagte Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum in M├╝nchen. Doch er h├Ątte es sinnvoller gefunden, erst die vergleichende kunsthistorische Untersuchung vorzunehmen, bevor man den spektakul├Ąren Namen D├╝rer nennt. Einige ausw├Ąrtige D├╝rer-Experten wollen die Miniatur erst in Augenschein nehmen, bevor sie sich zur Oldenburger Beweisf├╝hrung ├Ąu├čern.

Entdeckt wurde das kleine Bild bei der Erforschung von Drucken des Verlegers Aldus Manutius in der Landesbibliothek. Die sogenannte Aldinen-Sammlung in Oldenburg vereint 263 seiner Werke, die als Zeugnisse der fr├╝hen Druckgeschichte in Europa gelten. Das Pirckheimer-Buch kam 1791 in die Herzogliche Bibliothek in Oldenburg (heute Landesbibliothek). Doch die m├Âgliche kunsthistorische Bedeutung des kleinen Bildes unten auf Seite eins blieb ├╝ber 230 Jahre unerkannt.