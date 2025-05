Medienoffensive Merz: Der neue Kanzler geht auch medial neue Wege

Von t-online , pri 11.05.2025 - 09:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Friedrich Merz (Archivbild): Als Bundeskanzler inszeniert er sich auf Social Media völlig neu. (Quelle: IMAGO/Wiktor Dabkowski/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz ist erst wenige Tage im Amt und kräftig unterwegs in den sozialen Medien. Das verrät auch viel über den neuen Stil seiner Kanzlerschaft.

Kurz war Emmanuel Macron dann doch etwas irritiert. Verwundert drehte er sich auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew am Wochenende zur Seite. Friedrich Merz sprach. Und sprach. Und sprach. Der neue Bundeskanzler wollte gar nicht mehr aufhören zu reden.

Aus Deutschland war die Welt in den vergangenen Jahren mit anderen Tönen vertraut.

Der neue Kanzler geht im neuen Amt auch medial neue Wege. Merz inszeniert sich als Staatsmann. Und das mit sehr professionellen Videos.

Mit offener Botschaft in Kiew

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Auf der Reise in die Ukraine zeigte sich Merz als Staatsmann im Kreis der Verbündeten: dem britischen Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk. Die Botschaft: Deutschland ist auf der europäischen Bühne und reiht sich nach manchem Alleingang ein in den Kreis der Partner.

Merz flutete das Netz mit Bildern. Er dokumentierte die Reise nach Kiew fast lückenlos. Für den ukrainischen Präsidenten hatte Merz auf der Reise noch eine eigene Botschaft parat: "Du kannst mich jederzeit anrufen."

Berlin ist auf Empfang.

Brüssel I: Europa

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Bild sagt es: Sie gibt in Europa die Richtung vor: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Merz weiß das. Wichtige Themen seiner Agenda kann er nur mit der EU durchsetzen, etwa die Zurückweisungen an der Grenze in der Migrationspolitik.

Merz geht deshalb früh auf die EU zu. Und er geht neue Wege. Die Presseseiten der EU sind wirr und unübersichtlich. In der Datenbank finden sich Videoschnipsel zu (fast) allen Pressekonferenzen. Aber mit undefinierbaren Suchwörtern. Merz handelt und veröffentlicht auf X Auszüge seiner eigenen Pressekonferenz mit von der Leyen im Pressesaal des Brüsseler Berlaymont. Er bestimmt nicht nur die Bilder, sondern auch das Wort.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Merz startete seine Karriere als Europa-Abgeordneter. So weiß er, was auch wichtig ist. Ohne das Europaparlament geht nichts in Brüssel. So trifft der neue Kanzler auch Roberta Metsola, Präsidentin des EU-Parlaments. Das Bild zeigt ihn sehr entspannt auf der Dachterrasse des Parlamentsgebäudes. Deutschland macht sich plötzlich locker.

Brüssel II: Zu Gast bei der Nato

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zweite Station in Brüssel war ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Hauptquartier der Allianz vor den Toren der Stadt. Eigentlich ein Pflichtbesuch. Doch hatte der niederländische Premier Dick Schoof zuvor das Fünf-Prozent-Ziel der Nato mit dem Zieldatum 2032 ausgeplaudert. Erstmal diplomatische Klippen umschiffen. Und dem Kollegen in Den Haag sanft einen mitgeben. Es ergebe keinen Sinn, "jetzt über abstrakte BIP-Anteile zu streiten", sagte Merz und erinnerte daran, dass man künftig über Waffenlieferungen an die Ukraine nicht mehr reden wolle. Schweigen ist Gold.