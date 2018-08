Mann baut mehrere Unfälle

Chaosfahrt mit vier Promille und ohne Lappen

19.08.2018, 21:54 Uhr | dpa, t-online.de

Mehr als vier Promille im Blut, ohne Führerschein – und mit nur drei Reifen am Auto: So hat sich ein Mann im Rhein-Sieg-Kreis auf den Weg gemacht. Heile kam er natürlich nicht an.

Mit 4,14 Promille, dafür aber ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein 43 Jahre alter Autofahrer im Rhein-Sieg-Kreis zwei Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Samstag mit seinem Wagen, an dem vorne links der Reifen fehlte, zunächst in Waldbröl einen Unfall verursacht. Dann fuhr er am Nachmittag in Ruppichteroth in eine Mauer – und flüchtete.



Zeugen alarmierten die Polizei, die den Fahrer aufgriff und auf die Wache brachte. Wegen eines noch geltenden Fahrverbotes hätte der Mann auch nüchtern nicht fahren dürfen. Er war der Polizei schon mehrfach negativ aufgefallen. Warum der 43-Jährige volltrunken losfuhr, obwohl das Fahrzeug mit drei Reifen nicht fahrtüchtig war, ist nicht bekannt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Der Mann durfte erst einmal bei der Polizei bleiben – um auszunüchtern.