Polizei ermittelt

Vierjähriger stürzt von Balkon zehn Meter in die Tiefe

06.11.2018, 21:18 Uhr | AFP

Wie konnte das passieren? In Mannheim ist ein Vierjähriger von einer Balkonbrüstung gefallen – und schwerverletzt ins Krankenhaus gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein vierjähriger Junge ist im baden-württembergischen Mannheim am Dienstag von einem Balkon eines Hochhauses zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Das Kind wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Junge mit einem Bruder in der Wohnung gespielt und sei dann auf die Balkonbrüstung geklettert und abgestürzt.





Das Unglück ereignete sich am späten Nachmittag im Stadtteil Vogelstang. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bat mögliche Zeugen, sich zu melden.