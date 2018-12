Flughafen Hannover

Auto durchbricht Schranke – Flugverkehr eingestellt

29.12.2018, 17:38 Uhr | dru, t-online.de, dpa

Am Flughafen Hannover ruht nach einem Vorfall am Nachmittag der Betrieb. Ein Mann wollte mit seinem Auto aufs Rollfeld vordringen. Er sitzt in Gewahrsam. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach einem Zwischenfall hat der Flughafen Hannover am Samstagnachmittag seinen Flugverkehr eingestellt. Ein Mann in einem Auto mit polnischem Kennzeichen hatte versucht, auf das Vorfeld des Flughafens zu gelangen. Dabei durchbrach er eine Schranke.

Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Fahrer des Autos überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Sicherheitsbereiche im Airport wurden geräumt. Es gebe keine Starts und Landungen, Flugzeuge in der Luft würden umgeleitet, sagte ein Sprecher des Airports am Nachmittag. Mindestens 13 Abflüge und 21 Ankünfte waren betroffen. Die Terminals seien bis auf einen Teil von Terminal A jedoch geöffnet, hieß es. Am Abend wurde der Check-in wieder aufgenommen.

Flughafen Hannover: Reisende warten nach der Einstellung des Flugverkehrs in einer Abflughalle. (Quelle: Clemens Heidrich/dpa)

Ein Bombenentschärfungsdienst untersuchte das Auto des Mannes, der bei der Tat offenbar unter Drogen stand. Der Drogentest sei positiv auf Amphetamine und Kokain gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann sei Mitte 20. Genauere Angaben konnte der Sprecher nicht machen, weil der Autofahrer keinen Ausweis dabei hatte. Auch über die Staatsangehörigkeit des Mannes konnte die Bundespolizei daher keine Angaben machen. Sie wollte nicht ausschließen, dass der Mann kein Pole sei.

Zuvor gab es bereits Spekulationen über einen verwirrten Geisteszustand des Täters. Die HAZ schrieb, der Mann habe offenbar versucht, in seinem BMW einem ankommenden Flugzeug hinterherzufahren. Ein Streifenwagen habe ihn aufgehalten. Laut NDR sei ein Dolmetscher angefordert worden, um die Crew der Aegean-Airlines-Maschine zu befragen. Das Flugzeug kam aus Athen und sollte dorthin wieder zurückfliegen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund sahen die Ermittler zunächst nicht.





Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist ein wichtiges internationales Drehkreuz. Er bietet sowohl innerdeutsche als auch internationale Flugverbindungen an. Die in Hannover beheimatete Fluggesellschaft Tuifly fliegt von hier sehr viele Ziele an. Drei nahe beieinander liegende Terminals - A, B und C - gibt es. Im vergangenen Jahr hatte der Flughafen 5,87 Millionen Fluggäste, im Jahr davor waren es 5,4 Millionen. Das Flughafengelände umfasst 1000 Hektar Fläche.