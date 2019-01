Pilot steuert falsche Landebahn an

Iran: Frachtflugzeug muss notlanden und fängt Feuer

14.01.2019, 11:26 Uhr | küp, dpa

Im Iran hat es am Morgen ein Flugzeugunglück gegeben. Ein iranisches Frachtlugzeug fing bei einer Notlandung Feuer. Es sollen zehn Menschen an Bord gewesen sein.

Ein iranisches Frachtflugzeug ist bei einer Notlandung auf einem iranischen Flughafen in Brand geraten. Nach Angaben des Staatsfernsehens IRIB handelt es sich bei der Maschine um eine Boeing 707, die am Montag am Fath-Flughafen in Karadsch westlich von Teheran notlanden musste. Laut IRIB waren zehn Menschen am Bord der Maschine. Feuerwehr und Rettungsteams seien vor Ort. Ob Menschen zu Schaden kamen, ist bislang unklar.

Wie das Nachrichtenportal presstv.com berichtet, steuerte der Pilot der Militärmaschine bei der Notlandung versehentlich eine falsche Landebahn an, die nicht für Flugzeuge von dieser Größe ausgelegt ist. Dabei habe er die Kontrolle über das Flugzeug verloren.

Die Maschine kam von der Bahn ab, prallte gegen eine Wand und geriet in Brand. In früheren Meldungen hatte es zunächst geheißen, die Maschine sei über einem Wohngebiet abgestürzt. Berichtigt wurde inzwischen auch die Angabe, es handle sich um eine Maschine aus Kirgistan.